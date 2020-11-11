Мужчина расстрелял жену из травмата и добил топором

В городе Всеволожске Ленинградской области 52-летний мужчина в одном из торговых комплексов убил свою жену. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

ЧП произошло в среду, 11 ноября. Подозреваемый пришёл в торговый центр, несколько раз выстрелил ей в лицо из травмата, а затем нанёс множественные удары тупым предметом.

Мужчину оперативно задержали. Сейчас с ним работают следователи, решается вопрос о помещении под стражу.

По данным Life Shot, погибшую звали Елена. Она владела маникюрным салоном. Муж пришёл к ней на работу, выстрелил из травматического пистолета, а затем добил топором.

Соседи рассказали, что супруги в последнее время часто ссорились. Пару недель назад муж отрезал жене её шикарную косу.

У пары остались трое детей.