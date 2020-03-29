Мужчина из мести убил семью с двумя детьми в Якутске

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Мотивом для жестокого убийства двоих взрослых и двоих детей в Якутске могла стать месть главе семьи. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина по имени Андрей Балушенков был ранее задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По предварительным данным, его приятель находится под следствием по тому же делу. Причиной нападения на семью могли стать показания, которые Балушенков дал портив знакомого.

Напомним, что в якутской квартире были найдены тела четырех человек: жены жертвы злоумышленника, ее матери и двоих детей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося.