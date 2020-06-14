Москвича избили за отказ от платного секса

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Жителя Москвы избили за отказ от платных интим-услуг. Нападавший уже задержан.

Злоумышленник нашел жертву в магазине. Он подошел к потерпевшему и предложил ему заняться сексом с девушкой. Собеседник сразу же ответил согласием. Затем к «клиенту» подошла и женщина, с которой должен был состояться половой акт. Затем новые знакомые пошли к одному из домов на Краснодонской улице. Затем компания зашла в подъезд. Незнакомый мужчина потребовал у «клиента» деньги за секс с девушкой. Он хотел получить 4000 рублей. москвич платить не желал и отказался от интимных услуг.

После этого новые знакомые вдвоем избили мужчину, забрав у него сотовый телефон с курткой. После этого они покинул место ЧП. В данным момент нападавший находится в руках правоохранителей. решается вопрос о заведении уголовного дела, пишет Регион online.