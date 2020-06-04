Многодетный отец заставлял детей избивать родную мать

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Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Орловской области, который подозревается в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Об этом говорится на сайте СК по региону.

По предварительной версии, многодетный отец долгое время систематически причинял физические и психические страдания членам своей семьи. Кроме того, он заставлял детей избивать их 32-летнюю мать.

Отметим, что пятеро малолетних детей изъяты из семьи и помещены в детские специализированные учреждения. Решается вопрос о лишении матери и отца родительских прав.