Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ

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Россияне могут не дождаться снижения стоимости коммунальных услуг из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.

По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.

«Это предложение мы пробиваем уже несколько лет, и вот наконец-то Минстрой на прошлой неделе внес его в правительство. Сейчас на это предложение поступают отзывы министерств. Все реагируют положительно, кроме Минфина, который пишет, что денег на эти цели в федеральном бюджете не предусмотрено. Но если этой меры не предпринять, то это будет работать на снижение платежей граждан, которые могут просто от них отказаться. Ведь многие из-за кризиса потеряли работу», — сказала Хованская.

В Минфине «Известиям» заявили: решение еще не принято и эта тема обсуждается. Эксперты и партии считают, что вопрос платежей населения критический. Как стало известно «Известиям», Хованская намерена обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на ситуацию с субсидиями на расходы граждан по оплате услуг ЖКХ — необходимо сделать так, чтобы в общем доходе семьи эта сумма была снижена с 22% до 15%

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Льготы любят счет: россияне могут не дождаться обещанных субсидий на ЖКУ