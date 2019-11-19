Михаил Боярский сделал важное заявление

Михаил Боярский собирается завершить свою театральную карьеру. Об этом 69-летний актёр рассказал в одном из интервью, сообщает «5-й канал».



Информацию о намерении Боярского журналистам подтвердил его директор Александр Зыкин. Он отметил, что артист завершит выступления после своего 70-летнего юбилея, намеченного на 26 декабря.



Также сообщается, что в театре Ленсовета 25 и 26 декабря пройдут премьеры спектакля «В этом милом старом доме». В нём Михаил Боярский сыграет вместе со своей супругой Ларисой Лупиан. Журналисты предполагают, что это постановка может стать последней в театральной карьере артиста.

