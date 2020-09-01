Мать жестоко избила маленького сына из-за планшета в Казани

В одной из многоэтажек в Казани местная жительница жестоко избила пятилетнего сына. Об этом пишет портал «Вести Татарстан». Появилось видео с места событий.

На кадрах видно, как 33-летняя женщина в подъезде избивает своего ребенка: она треплет мальчика за волосы, бьет руками и ногами. Малыш в слезах пытался закрыться от ударов.

Выяснилось, что они приехали в этом дом в гости к сожителю. Сами проживают в Чистополе. Следователям мать сказала, что ребенок без спроса забрал у ее сожителя планшет и спрятал его. Возбуждено уголовное дело.

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Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, сейчас она под подпиской о невыезде. Ребенка обследуют врачи. Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос о передаче мальчика отцу.