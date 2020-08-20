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Новости мираПроисшествия

Мать два года скрывала от врачей ребенка-инвалида на Урале

Никита Брыкин

В Челябинске мать два года прятала от врачей сына-инвалида. Об этом пишет портал «74.ru».

Сообщается, что у ребенка серьезная патология, требующая наблюдения медиков, однако женщина не лечила его. Обеспокоенные соседи пожаловались на женщину в правоохранительные органы. В итоге она стала фигуранткой уголовного дела.

Речь идет о 4-летнем ребенке-инвалиде с диагнозом «инструктивная гидроцефалия». Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии. По месту жительства не было обнаружено никаких медицинских препаратов. Ребенок не получал медпомощь с 2018 года. Его срочно поместили в медицинское учреждение.

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Отметим, что сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав, ребенка могут передать в детский дом.

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