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Люди заразились сибирской язвой в Дагестане

В Дагестане двое жителей Новолакского района заразились сибирской язвой, сейчас они госпитализированы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Заболевшие – жители села Новокули. По предварительным данным, они заразились после того, как зарезали быка. Сейчас состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. В больнице также находится жена одного из них, но пока не ясно, заразилась ли она. Медики ждут результатов анализов.

Врачи отметили, что состояние заболевших могло бы быть значительно хуже, если бы они вовремя не обратились в больницу.

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