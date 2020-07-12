Ливни разрушили инфраструктуру в Дагестане

Нашествие непогоды на Дагестан оказало разрушительное воздействие на инфраструктуру региона. Пострадали урожаи, автомобили, дома, участки местных жителей.
В результате нашествия стихии размыты дороги, сходят сели, пути перекрыты, машины завалило землей. Местные жители сетуют на результаты нашествия непогоды.
В соцсетях публикуются кадры последствия дождей и схождения селей. Итоги разбушевавшейся непогоды ужасны, пишет РЕН ТВ.
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