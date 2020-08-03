Китай построит аналог Уханьской биолаборатории на границе с РФ

Семь лабораторий, которые смогут работать с самыми опасными патогенами, появятся в Китае до 2026 года. Об этом говорится в национальной программе КНР по обеспечению биобезопасности. Пока официально в стране работает одна такая лаборатория – Уханьская. Предполагается, что она станет флагманской, обеспечивая международное сотрудничество, в частности, с ВОЗ. Остальные разделят между собой области исследований. Например, та, что разместится рядом с российской границей в районе Харбина, будет заниматься зоонозными инфекциями, к которым относится и коронавирус нового типа, вызвавший нынешнюю пандемию.

Ее деятельность будет курировать Китайская академия сельскохозяйственных наук. На базе этого учреждения, говорится в статье Чжимина Юаня – заместителя директора Уханьского института вирусологии Китайской академии наук – будет создан исследовательский центр по зоонозным инфекционным заболеваниям животных.

«Харбин – это центр провинции Хэйлуньцзян, где расположено много природных очагов вируса клещевого энцефалита, вируса ящура и чумы. Так что расположение такой лаборатории там логично и оправдано. Китаю сейчас важно более интенсивно разрабатывать методы диагностики и борьбы с природно-очаговыми инфекциями, встречающимися на его территории. А также предотвращать заносы этих инфекций из соседних стран» – сказал «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, на российской стороне также есть лаборатория схожего профиля, она расположена в Хабаровске. И поскольку ее существование оправдано наличием на территории Хабаровского края нескольких природных очагов опасных инфекций, то ее работа не вызывала и не вызывает каких-либо вопросов с китайской стороны.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Китайское предупреждение: КНР строит семь лабораторий уровня Уханьской

