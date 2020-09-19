Как выбрать качественные маринованные огурцы

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Эксперты Роскачества продолжают оценивать, как изменяется качество ранее исследованных продуктов и товаров народного потребления. На этот раз специалисты повторно проверили маринованные огурцы семи наиболее популярных среди потребителей торговых марок. По результатам проверки эксперты выявили недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов; избыток уксусной кислоты; претензии к внешнему виду: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты.

Проверку прошли маринованные огурцы торговых марок: «Пиканта», Green Ray, «Хороший день», Lutik, «6 соток», «Просто» и Bonduelle. Эксперты проверяли их на наличие потенциально небезопасных веществ (кадмий, свинец, мышьяк, мезофильные клостридии, неспорообразующие микроорганизмы и плесневые грибы, нитраты и др.), подсластители, пестициды (339 препаратов), физико-химические показатели (массовая доля растворимых сухих веществ в заливке, посторонние примеси, массовая доля титруемых кислот и др.), маркировку и органолептические показатели (вкус, цвет, консистенция, качество заливки).

Результаты проверки

Некоторые из производителей открыто заявили, что огурцы завезены из Азии, другие – указали дату производства продукции, несвойственную условиям российского климата (сезон промышленного производства огурцов в нашей стране длится в среднем с середины июня до середины августа, при хороших погодных условиях — до сентября). Например, согласно дате на этикетке, огурцы Bonduelle были произведены в апреле, страной происхождения указана Индия. В то же время, огурцы ТМ «Просто» датируются январем, а страной происхождения заявлена Россия. «Отечественные» огурцы, произведенные, например, раньше июня или позже сентября, скорее всего, являются перефасованной продукцией, которая поступила в Россию из стран Южной Азии. Стоит отметить, что импортные огурцы перевозятся в концентрированной уксусной кислоте, которая не позволяет им испортиться, чтобы продукция смогла добраться до пункта назначения.

Взлет и падение

Среди «старожилов» огуречного рейтинга: Green Ray, «6 соток» и Bonduelle. Первый поднялся в рейтинге на 2 пункта. Прочие — упали.

Green Ray. Рейтинг Роскачества повышен до 4,45 балла

Рейтинг огурцов Green Ray во время исследования 2018 года составил 2,44 балла. Замечания к продукту были следующими: сравнительно высокий показатель массовой доли титруемых кислот в продукте (данный показатель определяет количество уксусной кислоты). Высокая кислотность продукта может говорить о его потенциальной небезопасности: большое количество уксуса негативно влияет на работу пищеварительной системы человека. С другой стороны, заниженное содержание кислоты может спровоцировать нарушение микрофлоры в банке, из-за чего в овощах может начаться рост бактерий. Кроме этого, был обнаружен не указанный в маркировке сахарозаменитель (цикламовая кислота).

По результатам исследования 2020 года у огурцов Green Ray обозначенные выше недостатки исправлены. Замечания остались только к органолептике и наличию пестицидов в следовых количествах (не является нарушением законодательства). Товар поднялся в рейтинге до 4,45 балла.

«6 соток». Рейтинг Роскачества понижен до 4,05 балла

Единственный обладатель пятибалльной оценки по итогам исследования 2018 г. спустя два года сдал позиции. Среди замечаний есть связанные с внешним видом, не соответствующим ГОСТу: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты. Товар получил только 4,05 балла.

Bonduelle. Рейтинг Роскачества понижен до 1,55 балла

В исследовании 2018 года у Bonduelle рейтинг был высоким — 4,78 балла. Замечаний к продукту, кроме того, что производитель немного «переборщил» с уксусной кислотой, не было.

В 2020 году замечаний больше. Выявлены недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов; обнаружен избыток уксусной кислоты; есть претензии к внешнему виду: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты.

Кроме того, слишком мала массовая доля растворимых сухих веществ в заливке. Это может говорить о том, что в огурцах мало пряностей. Рейтинг товара понижен до 1,55 балла.

Другие баллы — другой изготовитель

Три товара известных марок поменяли изготовителя. В двух случаях из трех это пошло только на пользу.

«Пиканта». Рейтинг Роскачества повышен до 4,65 балла

Огурчики маринованные «Пиканта», исследованные в 2018 году, были изготовлены в России компанией ООО «Плодородный край». Рейтинг составил 2,38. В продукте было сравнительно низкое количество приправ, недостаточно хорошая калибровка и недостоверная маркировка.

Для повторного исследования закуплены и исследованы огурцы данной торговой марки производства ООО «Вкусный продукт» (г. Астрахань). Рейтинг Роскачества составил 4,65 балла. Замечания связаны только с внешним видом (огурцы неоднородные по размеру, есть чересчур маленькие)

Lutik. Рейтинг Роскачества повышен до 4,18 балла

Корнишоны, маринованные по-берлински, под торговой маркой Lutik, которые исследовались в 2018 году, были изготовлены компанией Bnazrum Agro Exports Pvt. Ltd. в Индии и произведены по заказу и под контролем представительства компании «Евровижн» в Москве. В рейтинге Роскачества получили на тот момент 2,44 балла. Оценка была связана с высоким содержанием уксуса, недостоверностью в маркировке относительно размеров плодов. Также огурцы недостаточно хорошо откалиброваны.

Для повторного исследования закуплены и исследованы огурцы данной торговой марки, но уже производства ООО «Америа Русс», изготовитель — ИП в Республике Кабардино-Балкария. Обновленный рейтинг – 4,18. Замечания связаны в том числе с внешним видом (огурцы неоднородные по размеру) и отличаются повышенным содержанием соли.

«Просто». Рейтинг Роскачества понижен до 2,1 балла

Огурцы ТМ «Просто» в рейтинге 2018 года получили 2,44 балла, из-за недостоверной маркировки (не указан сахарин в составе) и сравнительно малого количества уксусной кислоты, что может сказаться на сроках хранения. Исследованная продукция была изготовлена по заказу

ТД «Перекресток» в Белоруссии.

Для повторного исследования закуплены и исследованы огурцы «Просто», которые по заказу ТД «Перекресток» изготовлены в Смоленске, изготовитель ООО «Тихвинский уездъ». Эти огурцы в обновленном рейтинге получили лишь 2,1 балла. Стать отличником этому товару помешали неоднородный размер огурчиков и доля огурцов относительно массы нетто (жидкости много, огурцов мало). Также в продукте слишком много уксусной кислоты и соли (по сравнению с нормами ГОСТа).

Новичок рейтинга. Оценка 4,4 балла из 5.

Новый продукт «Хороший день» (собственная торговая марка сети магазинов «Магнолия») занял неплохое место в рейтинге, получив 4,4 балла. Товар полностью безопасен и не вводит потребителя в заблуждение, но в сравнении с другими исследованными товарами проигрывает по отдельным показателям.