Избитая садовником-грабителем женщина пролежала связанной два дня

- Advertisement -

В Красноярском крае в селе Овсянка 43-летняя женщина пролежала связанной два дня после того, как ее избил и ограбил нанятый ей садовник. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что женщина по объявлению наняла незнакомца для выполнения сельскохозяйственных работ на своем садовом участке. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате мужчина побил хозяйку дома и связал ее.

Злоумышленник украл у жертвы телефон, ноутбук и машину. На авто он скрылся с места случившегося. Потерпевшую нашла ее коллега по работе лишь спустя два дня. Она попала в больницу.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Красноярска. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.