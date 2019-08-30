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Гроб и труп водителя рядом: страшная авария в Приморье

В Приморском крае очевидцы засняли последствия страшной аварии. ДТП случилось около Алексеевки со стороны Уссурийска.

Участниками столкновения стала спецтехника и микроавтобус Mazda Bongo. В результате ЧП погиб один водитель японского вэна, еще один оказался травмированным. Детали происшествия будут выяснять сотрудники полиции.

При просмотре видео, размещенного очевидцами в Сети, можно увидеть лежащий на середине проезжей части открытый гроб. Рядом с ним труп погибшего. Сообщается, что разбившийся мужчина вез пустой гроб на своем микроавтобусе, а также перевозил другие ритуальные аксессуары, сообщает otvprim.ru.

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