Гимнастка Солдатова поделилась с поклонниками пикантным летним снимком

Гимнастка сборной России Александра Солдатова поделилась с подписчиками в Инстаграме пикантным фото с летнего отдыха. На снимке девушка позировала в купальнике.

В подписи к фотографии Солдатова отметила, что летний сезон предполагает публикацию летних фотографий. Она заявила, что выложила кадр с отдыха, несмотря на то, что сама сейчас не отдыхает.

На фото видна радость Александры. Она наслаждалась отдыхом. При этом подписчиков заинтересовала прекрасная фигура спортсменки и место, в котором она отдыхала.