Футбольный вратарь Петр Чех отразил два буллита в дебютном хоккейном матче

Бывший вратарь английских футбольных топ-клубов («Челси» и «Арсенал») Петр Чех отразил два послематчевых броска по своим воротам в дебютной игре за английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс». Напомним, что данная команда играла 13 октября с «Суиндон Уайлдкэтс 2» в рамках второй английской национальной лиги.

Основное время игры закончилось вничью: на табло горели цифры 2:2. Затем прошел и овертайм, который не выявил победителя матча. А вот во время серии буллитов себя отлично проявил прославленный футбольный голкипер. Петр Чех отразил два выхода игроков чужой команды и обеспечил тем самым победу своему клубу.

Отметим, что «Гилфорд Феникс» подписал контракт с Петром Чехом на минувшей неделе. Знаменитый вратарь закончил карьеру футболиста после окончания сезона 2018/2019, сообщает Телеканал Звезда.