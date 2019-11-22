Елена Малышева рассказала о видимых признаках рака головного мозга

Телеведущая Елена Малышева во время передачи «Жить здорово» рассказала о видимых признаках рака головного мозга. Об этом сообщает teleprogramma.pro



Одна из зрительниц рассказала, что очень боится рака головного мозга. Тем более в последнее время о нём много говорят, в том числе и по отношению к звёздам. Например, Жанне Фриске или Михаиле Задорнове.



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Малышева согласилась с тем, что глиобластома на сегодняшний день действительно всё чаще появляется в информационных сводках. При этом каких-то профилактических мер для этого заболевания не существует.



Телеведущая отметила, что единственная мера на данный момент – ежегодные обследования у специалистов. Именно во время них и могут проявиться симптомы. Например, во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках.



Кроме того, необходимо незамедлительно идти к врачу, если организм отказывается выполнять какие-либо функции. Надо сразу же обратиться к неврологу – он определит, идёт ли речь об инсульте или всё же о раке.

