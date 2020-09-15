Эксперты оценили риски открытия вкладов для россиян в банках Белоруссии

Белорусские банки в период политического кризиса в республике заметно улучшили условия по вкладам в иностранных валютах — долларах, евро и российских рублях. Местные «дочки» кредитных организаций РФ предлагают гораздо большую доходность, чем материнские банки. Опрошенные «Известиями» аналитики предупредили россиян о рисках идеи получить повышенный доход в соседней стране.

По словам эксперта «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, для Белоруссии, в принципе, характерны высокие уровни ставок по вкладам. Он подчеркнул, что всего пять лет назад Нацбанк кредитовал местные банки под 25%, и соответствующая доходность была по вкладам.

— В принципе рынок морально готов к тому, что придется давать высокую премию за привлечение сбережений. Сейчас белорусы активно скупают валюту, чтобы застраховаться от возможного обвала рубля, и тем самым толкают курсы вверх, —отметил Емельянов.

При этом аналитик «Финама» Алексей Коренев уверен, что, если ситуация в РБ выйдет из-под контроля, ставки однозначно взлетят, но вместе с ними вырастут и риски потерять деньги. В качестве примера он привел ситуацию с дефолтом в 1998 году,когда доходность по российским гособлигациям перевалила за 150%.

В свою очередь инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал,что валютные продукты не настолько доходны, чтобы оправдать инвестиции в юрисдикцию с повышенным риском. Он предупредил, что, при желании вложить средства именно в белорусские банки, правильнее будет дождаться стабилизации ситуации в стране.

Кроме того, аналитики выразили мнение, что ситуация со ставками также будет зависеть от того, будут ли применены к Белоруссии санкции и какие именно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:С верой в евро: белорусские банки резко подняли ставки по вкладам в валюте.