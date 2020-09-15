Вторник, 15 сентября, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Эксперты оценили риски открытия вкладов для россиян в банках Белоруссии

Иван Федоров
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Белорусские банки в период политического кризиса в республике заметно улучшили условия по вкладам в иностранных валютах — долларах, евро и российских рублях. Местные «дочки» кредитных организаций РФ предлагают гораздо большую доходность, чем материнские банки. Опрошенные «Известиями» аналитики предупредили россиян о рисках идеи получить повышенный доход в соседней стране.

По словам эксперта «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, для Белоруссии, в принципе, характерны высокие уровни ставок по вкладам. Он подчеркнул, что всего пять лет назад Нацбанк кредитовал местные банки под 25%, и соответствующая доходность была по вкладам.

— В принципе рынок морально готов к тому, что придется давать высокую премию за привлечение сбережений. Сейчас белорусы активно скупают валюту, чтобы застраховаться от возможного обвала рубля, и тем самым толкают курсы вверх, —отметил Емельянов.

При этом аналитик «Финама» Алексей Коренев уверен, что, если ситуация в РБ выйдет из-под контроля, ставки однозначно взлетят, но вместе с ними вырастут и риски потерять деньги. В качестве примера он привел ситуацию с дефолтом в 1998 году,когда доходность по российским гособлигациям перевалила за 150%.

В свою очередь инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал,что валютные продукты не настолько доходны, чтобы оправдать инвестиции в юрисдикцию с повышенным риском. Он предупредил, что, при желании вложить средства именно в белорусские банки, правильнее будет дождаться стабилизации ситуации в стране.

Кроме того, аналитики выразили мнение, что ситуация со ставками также будет зависеть от того, будут ли применены к Белоруссии санкции и какие именно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:С верой в евро: белорусские банки резко подняли ставки по вкладам в валюте.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
Во вторник, 15 сентября, в Рязанской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Под Рязанью автомобиль сбил лося, пострадала пассажирка

Новости Рязани
В понедельник, 14 сентября, в 22.45 на 178-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе автомобиль сбил лося. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Касимовского депутата Сучкова подозревают в растрате денежных средств

Новости Рязани
Пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области сообщила подробности уголовного дела в отношении касимовского предпринимателя и депутата гордумы Александра Сучкова. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Тульский пожарный помог потушить рязанский аквапарк

Новости Рязани
В августе Лысенков находился в отпуске в Рязани и в этот день отдыхал в аквапарке.
Узнать больше

Избирком опубликовал уточнённые результаты выборов в Рязанскую областную Думу

Новости Рязани
Это данные после подсчёта всех избирательных бюллетеней. Официальные итоги выборов будут подведены после подписания необходимых документов.
Узнать больше

Известны предварительные итоги выборов депутатов Рязанской облдумы

Новости Рязани
Напомним, выборы прошли в Единый день голосования, 13 сентября. Кроме того, из-за пандемии коронавируса можно было проголосовать 11 и 12 сентября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+