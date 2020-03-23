Эксперты назвали первые признаки заражения COVID-19

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Авторы официального Telegram-канала от Стопкоронавирус.рф назвали первые симптомы заражения коронавирусной инфекцией.

Эксперты отмечают, что в первые три дня у больного имеется повышенная температура, а также озноб. Вместе с тем у заразившегося появятся сильные головные боли и боли в суставах, кашель и отдышка. Через некоторое время проявится кислородное голодание.

На COVID-19 указывают «затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо». У больных со слабой иммунной системой могут появиться диарея и тошнота. Такие признаки можно встретить и болея гриппом, однако игнорировать их не рекомендуется.

Специалисты отмечают, что на 4-5 дни температура тела нормализуется, при этом боль в горле становится сильнее, а также проявляется слабость в теле, суставная боль и сухой кашель. С приходом шестого дня болезни заразившийся коронавирусом будет чувствовать сдавленность, боль в суставах передастся в пальцы, рвота и диарея станут более частыми.

Когда наступает 7 день болезни, температура тела резко взлетит выше 38 градусов. Вместе с тем больной почувствует, что дышать очень трудно, в груди имеются сильнейшие боли, болит голова и суставы. Сухой кашель сменяется кашлем с мокротой, сообщает Пятый канал.

– Если у вас такие симптомы как повышенная температура, кашель или одышка, немедленно обращайтесь за медицинской помощью, – пишут авторы Telegram-канала ресурса Стопкоронавирус.рф.