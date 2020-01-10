Ее защищала продавщица: Самарские полицейские поймали подозреваемого в разбойном нападении на пекарню

3 января 2020 года самарские полицейские арестовали предполагаемого подозреваемого в совершении разбойного нападения на пекарню. Им оказался ранее судимый за грабеж, угон авто, хранение наркотических средств и кражу мужчина 1990 года рождения

Инцидент, о котором РИА «7 новостей» писало ранее, произошел 27 декабря 2019 года на улице Финютина. Неизвестный, угрожая продавщице молотком, забрал из кассы 8 000 рублей и скрылся. Женщина самоотверженно защищала пекарню, однако не смогла сохранить в кассе денежные средства. Однако на выходе из торговой точки на грабителя наткнулись два местных жителя. Они сумели отобрать у нападавшего орудие и украденные деньги. Без добычи мужчина убежал с места ЧП. Однако, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка сумели задержать предполагаемого грабителя.

По факту разбоя уже завели уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремное наказание в виде заключения на срок до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает портал ГУ МВД РФ по СО.

Фото: портал ГУ МВД РФ по СО