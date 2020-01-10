На главную Новости мира

Ее защищала продавщица: Самарские полицейские поймали подозреваемого в разбойном нападении на пекарню

3 января 2020 года самарские полицейские арестовали предполагаемого подозреваемого в совершении разбойного нападения на пекарню. Им оказался ранее судимый за грабеж, угон авто, хранение наркотических средств и кражу мужчина 1990 года рождения

Инцидент, о котором РИА «7 новостей» писало ранее, произошел 27 декабря 2019 года на улице Финютина. Неизвестный, угрожая продавщице молотком, забрал из кассы 8 000 рублей и скрылся. Женщина самоотверженно защищала пекарню, однако не смогла сохранить в кассе денежные средства. Однако на выходе из торговой точки на грабителя наткнулись два местных жителя. Они сумели отобрать у нападавшего орудие и украденные деньги. Без добычи мужчина убежал с места ЧП. Однако, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка сумели задержать предполагаемого грабителя.

По факту разбоя уже завели уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремное наказание в виде заключения на срок до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает портал ГУ МВД РФ по СО.

Фото: портал ГУ МВД РФ по СО

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Внедорожник сбил троих детей на тротуаре в Пензе

Маршрутка и фура столкнулись под Москвой: есть пострадавшие

В Бурятии мужчина прокатился на лыжах за автомобилем