Два человека погибли после ДТП под Волгоградом

Утром 2 октября в Волгоградском регионе случилась смертельная авария. ДТП произошло в Жирновском районе и унесло две человеческие жизни.

Сообщается, что примерно в 06:40 29- и 28-летний друзья из Волгограда улетели в кювет на ВАЗ-2112. Они двигались по автодороге Калининск — Жирновск — Камышин. Однако на 77-ом километре трассы автомобилист потерял контроль над транспортным средством. Из-за этого и произошел съезд с дороги.

В итоге хэтчбек перевернулся, а находившиеся в салоне машины люди получили несовместимые с жизнью увечья. Они умерли до прибытия врачей. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает V1.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области