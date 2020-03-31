Домашний час с министром просвещения Сергеем Кравцовым

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Сегодня, в 12.00 в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе министерства просвещения состоится выступление министра Просвещения Сергея Кравцова.

Как построить день с пользой для себя и своих детей? Как помочь им составить расписание занятий и отдыха? Об этом ежедневно в социальной сети «ВКонтакте» во время онлайн-марафона «Домашний час» будут говорить ведущие педагоги страны, психологи, эксперты в области культуры и искусства, а также популярные блогеры. Сегодня в эфире Министр Просвещения Сергей Кравцов.

В прямом эфире он ответит на вопросы родителей и детей. Звонки осуществляются в прямом эфире из студии трансляции.