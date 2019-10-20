Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Телеведущий Дмитрий Нагиев необычно поприветствовал одну из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале.

Екатерина Осипенко – 47-летняя жительница Московской области с детства мечтала петь, однако поступила в медицинское училище. Выяснилось, что женщину хорошо знают российские звезды шоу-бизнеса. Она уже долгое время помогает им поддерживать в форме связки, сопровождает артистов по стране и за рубежом.

Ее также узнал и ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он не постеснялся встать перед ней на колени. Шоумен признался, что Екатерина – единственная участница, которую он встречает так, пишет Телепрограмма.