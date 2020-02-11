Дагестанский борец сломал себе шею во время проведения силового приема

Дагестанский борец Гаджимурад Магомедов тяжело травмировался во время поединка по вольной борьбе. Инцидент случился в Северной столице.

Боец получил тяжелое повреждение, когда пытался совершить бросок противника. Момент попал на видео. При просмотре можно заметить, как Магомедов пытается провести прием, он оказывается неудачным, соперник оказывается в выигрышной ситуации, все происходит очень быстро, дагестанец падает на голову и шею, ломает позвоночник.

<noscript><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-s_rP-cxXnA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

26-летний спортсмен был полностью парализован: руки и ноги бойца оказались травмированы. Врачи диагностировали у потерпевшего ЧМТ, ушиб мозга, закрытый перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга, сообщает Вечерняя Казань.