Дагестанский борец сломал себе шею во время проведения силового приема

Дагестанский борец Гаджимурад Магомедов тяжело травмировался во время поединка по вольной борьбе. Инцидент случился в Северной столице.
Боец получил тяжелое повреждение, когда пытался совершить бросок противника. Момент попал на видео. При просмотре можно заметить, как Магомедов пытается провести прием, он оказывается неудачным, соперник оказывается в выигрышной ситуации, все происходит очень быстро, дагестанец падает на голову и шею, ломает позвоночник.
26-летний спортсмен был полностью парализован: руки и ноги бойца оказались травмированы. Врачи диагностировали у потерпевшего ЧМТ, ушиб мозга, закрытый перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга, сообщает Вечерняя Казань.