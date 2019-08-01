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Четыре человека травмировались в ДТП под Томском

В ночное время суток первого августа в Томском регионе случилось страшное ДТП. Авария произошла на 21 километре трассы Томск – Самусь.

Согласно предварительным данным, 20-летний парень, управляя седаном ВАЗ-2115, совершил выезд на встречку. На этой полосе случилось столкновение с автомашиной марки Mercedes Benz.

В ходе аварии травмы получили виновник ДТП, а также 20- и 22-летняя девушки, и 25-летний мужчина. Все потерпевшие ехали в салоне Лады. Их срочно доставили в больницу. По факту случившегося ведется проверка, сообщает КП Томск.

Фото: УМВД по ТО

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