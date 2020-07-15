Среда, 15 июля, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Чеченец извинился перед избитым им москвичом, кричавшим, что он русский

Никита Брыкин

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко. Ранее в Сети появилось видео с избиением москвича. Об этом пишет портал «Чечня сегодня».

Коваленко заявил, что чеченский блогер не авторитет для него. После этого он опубликовал видео, как Зелимханов с четырьмя друзьями избивают его. При этом, как подчеркнул сам Коваленко, его били не толпой, а «по очереди исподтишка». Во время потасовки мужчина успевает выкрикивать: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!».

Конфликт двух блогеров попал в поле зрения главы республики Рамзана Кадырова. Он поручил разобраться в ситуации депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий  заявил, что Зелимханов «совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание».

Зелимханов попросил прощения у Коваленко и выразил надежду, что тот сам «по-мужски все понимает». Также он извинился перед руководством Чечни за сложившуюся ситуацию.

«Мы живем в одной стране», — сказал блогер.

После этого участники конфликта пожали друг другу руки.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНовости Рязани сегодня: 14 июля
Следующая статьяДепутат избил до комы жителя Крыма

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

Опубликовано видео падения дерева в центре Рязани

Новости Рязани
В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения дерева в центре Рязани. Запись опубликована на канале Дороги Рязани.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 14 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 14 июля. Бывший и.о. главы администрации Сергей...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 14 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 14 июля. Бывший и.о. главы администрации Сергей...
Узнать больше

Дворец спорта «Олимпийский» закрыли из-за коронавируса у игрока ХК «Рязань»

Новости Рязани
При проведении дополнительного тестирования команды тест одного из иногородних игроков от 11 июля показал положительный результат на COVID-19
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+