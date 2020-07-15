Чеченец извинился перед избитым им москвичом, кричавшим, что он русский

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко. Ранее в Сети появилось видео с избиением москвича. Об этом пишет портал «Чечня сегодня».

Коваленко заявил, что чеченский блогер не авторитет для него. После этого он опубликовал видео, как Зелимханов с четырьмя друзьями избивают его. При этом, как подчеркнул сам Коваленко, его били не толпой, а «по очереди исподтишка». Во время потасовки мужчина успевает выкрикивать: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!».

Конфликт двух блогеров попал в поле зрения главы республики Рамзана Кадырова. Он поручил разобраться в ситуации депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий заявил, что Зелимханов «совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание».

Зелимханов попросил прощения у Коваленко и выразил надежду, что тот сам «по-мужски все понимает». Также он извинился перед руководством Чечни за сложившуюся ситуацию.

«Мы живем в одной стране», — сказал блогер.

После этого участники конфликта пожали друг другу руки.