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Более 10 человек пострадали в ДТП в Челябинске

Ночью в Челябинске столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и КамАЗ. ДТП случилось на перекрестке улиц Блюхера и Кузнецова. В Сети разместили фотографии с места происшествия.

Авария произошла в 01:10 по местному времени. Из-за удара микроавтобус упал на бок. В итоге травмированными оказались 11 человек. В число потерпевших попала 17-летняя девушка, еще 8 пассажиров микроавтобуса, а также шофер и пассажир грузовика.

Сообщается, что все потерпевшие были экстренно доставлены в медучреждение. По факту ЧП ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

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