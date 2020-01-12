Беременную с проникающим ранением живота спасли в Уфе

Врачам удалось спасти беременную жительницу Уфы, которая получила проникающее ранение живота. Об этом пишет «АиФ».

Сообщается, что на момент травмы женщина была на 34-й неделе беременности. У пострадавшей были повреждены внутренние органы, а также плод в утробе. В итоге медикам удалось спасти обе жизни — и матери, и младенца.

Минздрав республики выразил благодарность специалистам, спасшим молодую маму и ее ребенка. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Следователи изучают собранный материал.