Беременную на восьмом месяце девушку избили за замечание

В Магнитогорске водитель жестоко избил девушку на восьмом месяце беременности. Об этом пишет портал «cheltv.ru»

Инцидент произошел 6 июня. По предварительным данным, девушка сделала замечание водителю по поводу того, как он припарковал машину. В ответ мужчина набросился на нее с кулаками. Злоумышленник несколько раз ударил жертву, а также попытался нанести удар ногой в живот.

Сообщается, что на помощь женщине пришли соседи. Водитель сбежал с места происшествия. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и прокуратуру и зафиксировала побои. Против мужчины может быть возбуждено уголовное дело.