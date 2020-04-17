Беременная женщина с коронавирусом умерла в Дагестане

Накануне в Дагестане скончались три пациента с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что среди них беременная женщина. Как стало известно, 27-летнюю жительницу Хасавюрта доставили на вертолете в Махачкалу и госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.
У госпитализированной выявили коронавирус. После этого ее подключили в тяжелом состоянии к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, ночью она скончалась.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram