Беременная женщина с коронавирусом умерла в Дагестане

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Накануне в Дагестане скончались три пациента с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что среди них беременная женщина. Как стало известно, 27-летнюю жительницу Хасавюрта доставили на вертолете в Махачкалу и госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

У госпитализированной выявили коронавирус. После этого ее подключили в тяжелом состоянии к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, ночью она скончалась.