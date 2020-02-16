Автоэксперт объяснил, как прогреть вариатор зимой

Зимой стоит прогревать не только мотор, но и трансмиссию. Об этом заявляют автоэксперты. При этом прогрев каждого вида «коробки» отличается своими особенностями. Специалист из издания «За рулем» поделился мнением о вариаторе.

По словам профессионалов, есть три метода для прогревания вариатора. Во-первых, можно ехать, набрав небольшую скорость, а также не нагружая трансмиссию, примерно 10-15 километров. Во-вторых, можно параллельно греть «коробку» и мотор.

Метод номер три – провести нагрузку вариатора, стоя на месте. Для этого следует воспользоваться ручником, перейти в режим «D» или «R» вскоре после запуска агрегата, сообщает 32cars.

Фото: 32cars