5 человек госпитализированы после ДТП в Удмуртии

25 августа в Каракулинском районе республики Удмуртии случилась серьезная авария. ДТП произошло на третьем километре трассы Каракулино – Соколовка – Боярка в Каракулинском районе.

Виновником ЧП стал 50-летний автомобилист. Примерно в 19:25 он, потеряв контроль над своим ВАЗ-2107, допустил столкновение с металлическим ограждением на дороге. После этого машина оказалась в кювете.

В итоге травмированными оказались сам водитель и еще четыре человека, которые были в момент ДТП в салоне седана. В больницу доставили женщину 1978 г.р., мужчин 1959 и 1974 г.р., 14-летнюю девочку и виновника аварии. По факту ЧП ведется расследование, сообщает ИжЛайф.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии