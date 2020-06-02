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200 участков «утонули» в Нахабине

Алексей Агеев
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Сергиев Посад и Нахабино оказались в водном плену после затяжных и сильных дождей. В СНТ потоп пришел на 211 участков, затоплены 15 домов.

Кроме того, были подтоплены мосты. Дороги размыло. Из некоторых населенных пунктов невозможно добраться. Они отрезаны от цивилизации.

На местах работают сотрудники МЧС и представители коммунальных служб. В ускоренном режиме ведется ликвидация последствий непогоды. Однако, согласно прогнозам, погода не будет униматься. Синоптики ожидают продолжения нашествия дождей, пишут Вести.

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