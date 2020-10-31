14-летняя школьница тайком родила ребенка и спрятала его в морозильнике

В селе Ярково Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его в холодильнике. Об этом пишет «КП».

Знакомые школьницы во всем винят плохую компанию, в которую она попала. Утверждается, что она с подругой посещала вечеринки на квартирах, выпивала и общалась с парнями намного старше.

Недавно школьницу бросил 19-летний парень. Имел ли он отношение к беременности несовершеннолетней девочки, предстоит установить следователям.

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Как говорят близкие к окружению семьи, ребенка девочка родила одна, в гараже, порвала пуповину и положила ребенка в морозилку. Точную причину гибели малыша установит судебно-медицинская экспертиза, пока неясно — умер ли младенец при родах или замерзал заживо.

Мама забила тревогу, когда услышала ночью стон дочки. После родов у школьницы началось заражение. Но мать подумала, что у ребенка аппендицит, и вызвала «скорую». Несколько дней она пролежала в реанимации. Ее состояние оценивалось как среднетяжелое.

Сейчас Уполномоченный по правам ребенка выясняет, как беременную школьницу могли проглядеть в учителя в школе и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних.