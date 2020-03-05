Била ногой: 13-летняя девочка травмировала 17-летнюю девушку

13-летняя школьница выбила зуб 17-летней девушке в Анжеро-Судженске. ЧП произошло в сентябре прошлого года. Младшая участница конфликта ударила старшую по лицу ногой. В итоге последняя была серьезно травмирована.

В итоге было проведено расследование, в результате которого суд обязал мать 13-летней девочки выплатить 50 тысяч рублей потерпевшей. Нападавшую поставили на учет в полиции.

За пострадавшую вступился прокурор города. Именно он потребовал возмещения ущерба для пострадавшей, сообщает Регион онлайн.