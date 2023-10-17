Взрыв в больнице Аль-Ахли унёс жизни от 800 до 1000 человек

Представитель ЦАХАЛа заявил, что они предупреждали об эвакуации баптистской больницы Аль-Ахли, а также пяти других больниц, пишет телеграм-канал «Прямой эфир».

По данным СМИ, при взрыве больницы погибли от 800 до 1000 человек.

Израильские СМИ заявляют, что первоначальное расследование Армией обороны Израиля показало, что взрыв в больнице в Газе мог быть вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС, однако пока не располагает точной информацией: «Есть много ударов с воздуха, много осечек при запусках ракет, много ложных сообщений от ХАМАС».

Также в крупнейшем израильском телеграм-канале появлялись посты, что «Газу ждёт сюрприз», которые были удалены через пару минут после взрыва больницы.

А следом появилась новость, что «Ракета ХАМАС дала осечку».