Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя и нужно делать 4 декабря

Православные христиане 4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Он входит в число важнейших дней после Пасхи. Традиционно на Введение люди ходят в церковь, молятся вместе со всей своей семьёй.
Праздник связан с событиями земной жизни Богородицы. Считается, что в этот день праведные Иоаким и Анна привели свою трёхлетнюю дочь – Марию – в храм. Они давали обет, что отдадут ребёнка на служение Богу. Там она жила пока её не обручили с праведным Иосифом.
В народе этот день называют «Воротами зимы», ведь он открывает череду зимних праздников. Обычно на Введение молодёжь катается на санях, играет в снежки и лепит снежных баб. Правда, на увеселительные мероприятия существует запрет, ведь продолжается сорокадневный Рождественский пост.
Какие запреты и традиции существуют для этого дня? К каким приметам 4 декабря стоит прислушаться?
Традиции и запреты 4 декабря
4 декабря запрещена стирка, уборка, готовка, как и в любой другой православный праздник.
Не стоит сегодня ругаться с близкими, спорить, выяснять отношения. Это считается грехом.
Сегодня можно пригласить в гости родных и друзей. Правда, стоит помнить, что угощения на столе должны быть постными.
В двунадесятый праздник, который приходится на постное время, можно употреблять в пищу рыбу. Считается, что если приготовить рыбу, в дом придёт счастье.
Стоит 4 декабря задобрить домового. Для этого всего лишь нужно порядок в шкафу.
Приметы на 4 декабря
- Если на Введение снежно, ждите летом хороший урожай;
- Если 4 декабря метель, то зима будет затяжной и холодной;
- Морозный и ясный день сулит жаркое лето;
- Если на Введение тепло и пасмурно, то ожидается гибель урожая летом.