Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя и нужно делать 4 декабря

Православные христиане 4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Он входит в число важнейших дней после Пасхи. Традиционно на Введение люди ходят в церковь, молятся вместе со всей своей семьёй.

Праздник связан с событиями земной жизни Богородицы. Считается, что в этот день праведные Иоаким и Анна привели свою трёхлетнюю дочь – Марию – в храм. Они давали обет, что отдадут ребёнка на служение Богу. Там она жила пока её не обручили с праведным Иосифом.

В народе этот день называют «Воротами зимы», ведь он открывает череду зимних праздников. Обычно на Введение молодёжь катается на санях, играет в снежки и лепит снежных баб. Правда, на увеселительные мероприятия существует запрет, ведь продолжается сорокадневный Рождественский пост.

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Какие запреты и традиции существуют для этого дня? К каким приметам 4 декабря стоит прислушаться?

Традиции и запреты 4 декабря

4 декабря запрещена стирка, уборка, готовка, как и в любой другой православный праздник.

Не стоит сегодня ругаться с близкими, спорить, выяснять отношения. Это считается грехом.

Сегодня можно пригласить в гости родных и друзей. Правда, стоит помнить, что угощения на столе должны быть постными.

В двунадесятый праздник, который приходится на постное время, можно употреблять в пищу рыбу. Считается, что если приготовить рыбу, в дом придёт счастье.

Стоит 4 декабря задобрить домового. Для этого всего лишь нужно порядок в шкафу.

Приметы на 4 декабря

Если на Введение снежно, ждите летом хороший урожай;

Если 4 декабря метель, то зима будет затяжной и холодной;

Морозный и ясный день сулит жаркое лето;