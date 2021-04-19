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Понедельник, 19 апреля, 2021
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ВТБ в ЦФО выпустил 48 тысяч цифровых карт

7info7
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Банк ВТБ в Центральном федеральном округе выпустил свыше 48 тыс. цифровых карт с момента запуска технологии. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 1 млрд рублей.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. В целом по России банк выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» — за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию — меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате, — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

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