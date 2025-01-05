ВСУ ведут наступление в Курской области: что известно

В воскресенье, 5 января, ВСУ начали наступление на территории Курской области. Информация об этом появилась в телеграм-каналах военкорах.
О том, что известно на данный момент, сообщает «Изнанка»:
ВСУ пытаются двигаться от Суджи в сторону Большого Солдатского.
ВСУ использует танки, бронетранспортеры и тралы разминирования.
ВС РФ не дают противнику продвигаться. По подразделениям ВСУ активно работает артиллерия и дроны. Уничтожено много украинской техники.
Хутор Бердин Большесолдатского района Курской области находится под контролем ВС РФ.
— Колонны ВСУ пытаются наступать в Курском приграничье в направлении трассы Р-200, — пишет телеграм-канал «Операция V: Военкоры России».