ВСУ ведут наступление в Курской области: что известно

В воскресенье, 5 января, ВСУ начали наступление на территории Курской области. Информация об этом появилась в телеграм-каналах военкорах.

О том, что известно на данный момент, сообщает «Изнанка»:

ВСУ пытаются двигаться от Суджи в сторону Большого Солдатского.

ВСУ использует танки, бронетранспортеры и тралы разминирования.

ВС РФ не дают противнику продвигаться. По подразделениям ВСУ активно работает артиллерия и дроны. Уничтожено много украинской техники.

Хутор Бердин Большесолдатского района Курской области находится под контролем ВС РФ.

— Колонны ВСУ пытаются наступать в Курском приграничье в направлении трассы Р-200, — пишет телеграм-канал «Операция V: Военкоры России».