Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Ночная лига»

27 августа в Лесопарке в Центре уличного спорта «Под мостом» состоялся один из самых крупных турниров Рязанской области по баскетболу 3х3 «Ночная лига» при поддержке Российской Федерации Баскетбола.

В борьбе за путёвку в финал Кубка России 2022 по баскетболу 3х3 сразились: четырёхкратный победитель Чемпионата России по баскетболу 3х3 «INANOMO», бронзовый призёр чемпионата России «Викинги», действующий чемпион турнира по баскетболу 3х3

«Ночной лига» — 2021 «Байкал» и другие команды.

Победитель турнира – команда «INANOMO». Именно она примет участие в финале Кубка России 2022, где соберутся сильнейшие команды со всей страны.

Почетными гостями стали главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3×3, серебряный призёр олимпийский игр в Токио Владимир Агабабьян и игрок национальной сборной, чемпион России по баскетболу 3х3, чемпион мира среди юниоров Даниил Абрамовский. Ведущим турнира выступил комментатор спортивного телеканала «Матч ТВ», «Голос баскетбола» Роман Скворцов.

Для любителей интерактивного баскетбола был организован кибер-турнир при поддержке Департамента интерактивного баскетбола Российской федерации баскетбола.