ВС расширил пределы самообороны при проникновении в дом грабителей

К самообороне будут относиться даже случаи, если преступники ворвались в дом, но не избивают жильцов и не угрожают насилием. Это следует из постановления пленума Верховного суда России.

В закон вносится дополнение о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённом с опасным для жизни насилием.

В действующем законодательстве самооборону можно применять при грабежах, побоях и других посягательствах, связанных с насилием. Также самообороной считаются действия, не связанные с проникновением в жилище. Это случаи, когда есть основания опасаться угроз применения насилия.

Сомнения в превышении пределов самообороны судам нужно трактовать в пользу обвиняемого, – отмечает пленум.

Верховный суд России за последнее время вынес несколько резонансных решений по делам о самообороне. В одном случае оправдана женщина, которая ранила ножом душившего её сожителя. В другом случае ВС отменил оправдание мужчине, который застрелил нападавшего. Выстрел был произведён в спину убегавшего злоумышленника. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что постановлениями пленума должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.