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Среда, 15 июня, 2022

Вредные выбросы в России выросли в 2021 году на 1,5%

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Татьяна Проводина

Вредные выбросы в России выросли в 2021 году на 1,5%

Вредные выбросы в стране увеличились до 17,2 млн тонн, приблизившись к показателям до пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza. Показатели выросли главным образом из-за восстановления промышленного производства, а также увеличения числа отчётов компаний. По итогам прошлого года индекс промышленности увеличился на 5,3%, – сообщает Росстат.

Около 31% всех вредных выбросов предприятий приходится на оксид углерода (угарный газ). Наибольший прирост выбросов в абсолютном выражении зафиксирован в Якутии — более чем на 100 тысяч тонн. Крупнейшие эмитенты загрязнений — Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ, – говорится в исследовании FinExpertiza.

Президент Владимир Путин в 2018 году поставил цель снизить выбросы в наиболее загрязненных городах не менее чем на 20% от их совокупного объёма к 2024 году.

Исследование основано на отчётах компаний, которые ежегодно подаются в Росприроднадзор.

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