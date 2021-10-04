Врачи составили список запрещённых продуктов для людей, переболевших ковидом

Врачи в беседе с «Газетой.ru» рассказали о продуктах, которые не рекомендуется есть пациентам, переболевшим коронавирусом.

По словам врачей, люди должны соблюдать строгую диету, чтобы восстановить организм после болезни.

Во-первых, следует исключить из рациона жареную и острую пищу, а также фаст-фуд, хлебобулочные изделия и шоколад.

Во-вторых, нужно убрать продукты, провоцирующие воспаления: картофель, рис, сосиски, маргарин, подсолнечное масло.

Врачи также дали несколько советов о правильном питании для переболевших ковидом.

Во-первых, употреблять пищу необходимо дробно: обязательные завтрак, обед и ужин и перекус каждые 3 часа.

Во-вторых, около 50% рациона должны составлять свежие или тушёные овощи и лёгкие фрукты; 25% — белки и жиры; ещё 25% — углеводы.

В-третьих, в рацион следует добавить рыбу, оливковое масло, гречку, овсянку, отруби и кисломолочные напитки без сахара.

Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, постковидный синдром может длится до 2-х месяцев.