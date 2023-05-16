Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал в интервью «Газете.ру» о неожиданных предвестниках сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, храп с апноэ может привести к развитию гипоксии, которая, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце и сосуды. Это грозит ишемическим инсультом, аритмией и инфарктом.

Стенокардия может проявляться болью в горле и челюсти. Кроме того, возможна зубная боль болевые ощущения в груди.

О развивающейся гипертонии могут говорить мушки в глазах и шум в ушах, бессонница, головокружение, тошнота.