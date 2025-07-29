Врач скорой помощи спас женщину с гипертоническим кризом в Рязани

Врач скорой помощи в Рязани спас женщину с гипертоническим кризом. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

Вызов бригады скорой помощи из-за повышенного артериального давления — ситуация стандартная. За 17 лет работы в медицине такие случаи часто встречаются в практике работника скорой помощи Павла. Вот ситуация повторилась, но сложность в этот раз состояла в том, что пациентка оказалась гипотоником, её нормальное давление — около 90 на 60, а теперь оно повысилось до 200 единиц.

«На лицо был гипертонический криз. Я осмотрел пациентку, затем опросил: какие жалобы, какие лекарства принимаете, ЭКГ. В начале, как положено, дал женщине таблетированное средство. Эффекта не последовало, поэтому пришлось делать инъекцию, и давление стало снижаться», — вспоминает врач.

По словам Павла, главное в такой ситуации — максимально быстро оказать помощь.

«Мы должны сохранить здоровье пациента, снизить возможные риски, чтобы избежать осложнений. Это наша работа», — отмечает фельдшер.

Сейчас его пациентка Светлана чувствует себя хорошо.