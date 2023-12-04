Понедельник, 4 декабря, 2023
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Врач рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

7info
Изображение от pressfoto на Freepik
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Сексолог и семейный психолог Анастасия Чалая на портале «Страсти» ответила на вопрос, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом.

По словам специалиста, многое зависит от половой конституции конкретного человека. Она заложена природой. Людям со слабой половой конституцией достаточно раза в неделю, со средней — 2-3 раза в неделю. А кому-то секс необходим ежедневно.

Общей нормы для всех людей нет. Но в паре необходимо искать гармонию.

Если у партнеров разные потребности в сексе, важно говорить, решать вопрос, чтобы отношения приносили удовольствие обоим.

Ещё один вопрос касался сексуальных фантазий. Иметь их — нормально для человека. Часто за фантазиями стоят потаенные желания и потребности человека. Если поделиться фантазией с партнёром, есть шанс воплотить её в жизнь.

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