Врач рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Сексолог и семейный психолог Анастасия Чалая на портале «Страсти» ответила на вопрос, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом.

По словам специалиста, многое зависит от половой конституции конкретного человека. Она заложена природой. Людям со слабой половой конституцией достаточно раза в неделю, со средней — 2-3 раза в неделю. А кому-то секс необходим ежедневно.

Общей нормы для всех людей нет. Но в паре необходимо искать гармонию.

Если у партнеров разные потребности в сексе, важно говорить, решать вопрос, чтобы отношения приносили удовольствие обоим.

Ещё один вопрос касался сексуальных фантазий. Иметь их — нормально для человека. Часто за фантазиями стоят потаенные желания и потребности человека. Если поделиться фантазией с партнёром, есть шанс воплотить её в жизнь.