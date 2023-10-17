Врач-оториноларинголог рассказал, чем опасно регулярное использование наушников

Врач-оториноларинголог Николай Михеев объяснил, почему опасно регулярное прослушивание музыки в наушниках.

По словам специалиста, опасность заключается в громкости того, что вы включаете через наушники. В группе риска находятся любители слушать музыку «на полную»:

«В таком режиме серьезно повреждаются слуховые нервы, и это может привести к частичной или полной потере слуха», — объяснил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Опасные последствия могут наступить через 3-4 года такого использования.

Обезопасить себя не так сложно, отметил Михеев. Важно контролировать время, которое вы проводите в наушниках: оно не должно превышать двух-трех часов.

Внимательнее стоит отнестись и к выбору устройства. Так, не стоит использовать внутриканальные наушники, так они направляют звук прямо на барабанную перепонку. Вместо них лучше пользоваться большими накладными наушниками, которые полностью закрывают ушную раковину, а громкость, в любом случае, держать на уровне 70-80%.