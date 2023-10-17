Вторник, 17 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Врач-оториноларинголог рассказал, чем опасно регулярное использование наушников

7info 2
Изображение от cookie_studio на Freepik

Врач-оториноларинголог Николай Михеев объяснил, почему опасно регулярное прослушивание музыки в наушниках.

По словам специалиста, опасность заключается в громкости того, что вы включаете через наушники. В группе риска находятся любители слушать музыку «на полную»:

«В таком режиме серьезно повреждаются слуховые нервы, и это может привести к частичной или полной потере слуха», — объяснил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Опасные последствия могут наступить через 3-4 года такого использования.

Обезопасить себя не так сложно, отметил Михеев. Важно контролировать время, которое вы проводите в наушниках: оно не должно превышать двух-трех часов.

Внимательнее стоит отнестись и к выбору устройства. Так, не стоит использовать внутриканальные наушники, так они направляют звук прямо на барабанную перепонку. Вместо них лучше пользоваться большими накладными наушниками, которые полностью закрывают ушную раковину, а громкость, в любом случае, держать на уровне 70-80%.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах