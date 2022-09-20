Вторник, 20 сентября, 2022
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Воронежских водителей предупредили о появлении на дорогах «тайных гаишников»

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Сотрудники ГИБДД будет использовать опыт скрытого патрулирования в Воронежской области, пишет Мое Online со ссылкой на начальника регионального управления ведомства Евгения Шаталова.

Сообщается, что гаишники на машине без опознавательных знаков будут следить за соблюдением ПДД и снимать все на камеру.

«Они будут фиксировать разные виды нарушений — от превышения скорости до опасного вождения», — уточнил Шаталов.

«Тайные» дорожные полицейские будут передавать данные о нарушителях ближайшему экипажу ДПС или в подразделение ГИБДД. Два таких автомобиля запустят уже в октябре.

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