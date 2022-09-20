Воронежских водителей предупредили о появлении на дорогах «тайных гаишников»

Сотрудники ГИБДД будет использовать опыт скрытого патрулирования в Воронежской области, пишет Мое Online со ссылкой на начальника регионального управления ведомства Евгения Шаталова.

Сообщается, что гаишники на машине без опознавательных знаков будут следить за соблюдением ПДД и снимать все на камеру.

«Они будут фиксировать разные виды нарушений — от превышения скорости до опасного вождения», — уточнил Шаталов.

«Тайные» дорожные полицейские будут передавать данные о нарушителях ближайшему экипажу ДПС или в подразделение ГИБДД. Два таких автомобиля запустят уже в октябре.