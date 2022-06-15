Вологодский губернатор Кувшинников попал в рейтинг разбогатевших глав регионов

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попал в список наиболее разбогатевших глав регионов в 2021 году, пишет Коммерсант.

Выяснилось, что Кувшинников занял шестое место. Его годовой прирост составил 3,4 миллиона рублей. Так, его общий доход за прошлый год составил 12 миллионов рублей.

Кувшинников занял десятую строчку в списке самых крупных землевладельцев среди губернаторов. По данным издания, его личные владения занимают 3369 квадратных метров.

Лидером рейтинга оказался глава Подмосковья Андрей Воробьев с проростом в 174 миллиона рублей по сравнению с предыдущим годом.