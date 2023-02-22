Володина назвала знак зодиака, чья судьба решится в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина в 2023 году предрекла одному знаку зодиака глобальные изменения судьбы. Представителей знака ожидает невероятный кульбит.

Речь идёт о Львах. Для них 2023 год станет архиважным. Изменения ожидаются во всех сферах.

В первой половине года изменения коснутся карьеры. Львам придётся учится новому, чтобы заслужить прибавку к зарплате. Также придётся проанализировать свои навыки и возможности.

Во второй половине года у Львов всё изменится личной жизни. Появится возможность закрутить роман. А тем, кто находился в сложных отношениях, 2023 год может принести разрыв.