Среда, 22 февраля, 2023
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Володина назвала знак зодиака, чья судьба решится в 2023 году

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Известный астролог Василиса Володина в 2023 году предрекла одному знаку зодиака глобальные изменения судьбы. Представителей знака ожидает невероятный кульбит.

Речь идёт о Львах. Для них 2023 год станет архиважным. Изменения ожидаются во всех сферах.

В первой половине года изменения коснутся карьеры. Львам придётся учится новому, чтобы заслужить прибавку к зарплате. Также придётся проанализировать свои навыки и возможности.

Во второй половине года у Львов всё изменится личной жизни. Появится возможность закрутить роман. А тем, кто находился в сложных отношениях, 2023 год может принести разрыв.

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